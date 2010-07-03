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12:24

В МГИК прокомментировали петицию за регистрацию независимых кандидатов

политика

12:24

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Мосгоризбиркоме назвали спекуляцией утверждение, что одним из "запретительных фильтров для независимых кандидатов является сбор подписей".

"Как того и требует Конституция РФ, и перед законом, и перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы", – говорится на сайте МГИК.

Ранее на платформе Change.org была опубликована петиция с требованием к властям допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал журналистам, что избирком пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах. Данные о препятствиях для сдачи подписей опроверг и председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Комиссии очень по-теплому, скажем так, относятся к кандидатам. Если люди приходят и там замечают какие-то недоработки, им предлагают исправить это. Городская комиссия работала с партиями. 17 партий к нам сдавали списки по выдвижению кандидатов своих", – цитирует Агентство "Москва" Горбунова.

Выборы пройдут 8 сентября. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.

Создан штаб по контролю за электронным голосованием. Осмотреть участки, участвующие в эксперименте, смогут иностранные послы.

Утверждены также списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. В них вошли 11 человек из "Российской экологической партии "Зеленые", пятеро – от "Партии возрождения России", 44 кандидата – от КПРФ, шестеро – от партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/". Еще 82 человека подали документы как самовыдвиженцы.

МГИК отказала в заверении списков кандидатов партиям "Партия ветеранов России" и "Родная партия". Они могут повторно подать документы до 5 июля включительно, и комиссия готова их снова рассмотреть.

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