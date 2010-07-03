Списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от четырех партий уже заверены

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, выдвинутые четырьмя партиями. Решение принято в ходе заседания комиссии, сообщает Агентство "Москва".
"Всего нас проинформировали девять партий, у четырех мы заверили списки. Остальные нас уведомили, что будут проводить собрания. Стараемся побыстрее заверить списки, чтобы у кандидатов от партий было больше возможностей открыть счет, собрать подписи, заняться агитацией. Сразу говорим, какие ошибки, не заворачиваем из-за этого документы, даем партии возможность их исправить. Максимально объясняем, как правильно оформить, какие недочеты есть. Относимся ко всем доброжелательно и настроены на конструктивное сотрудничество", – сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
Уточняется, что 82 человека подали документы как самовыдвиженцы. Мосгоризбирком после рассмотрения документов заверил список кандидатов в количестве трех человек от партии "Гражданская сила", 16 человек от партии "Яблоко", 45 кандидатов от "Коммунистов России" и 10 человек от партии "Родина".
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