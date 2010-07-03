Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На сайте Мосгордумы в четверг, 6 июня, опубликовали постановление о назначении выборов депутатов столичного парламента. С этого момента начинается кампания по выдвижению кандидатов.
"В течение 30 дней, то есть по 5 июля, окружные избирательные комиссии будут принимать документы на выдвижение кандидатов", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы Мосгоризбиркома.
Окружные избиркомы будут работать по рабочим дням с 12:00 до 19:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.
Начать собирать подписи в свою поддержку кандидаты могут после открытия избирательного счета и оплаты изготовления подписных листов. Все необходимые документы на регистрацию кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля.
Уточняется, что самовыдвиженцам нужно собрать три процента подписей избирателей своего избирательного округа – в среднем около 5 тысяч. При этом подписи не нужно собирать представителям парламентских объединений – "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия". Список кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам от партий, должен быть утвержден на конференции или общем собрании их региональных отделений.
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября. Ранее был принят закон об электронном голосовании в Москве. Предусматривается проведение дистанционного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы. Избиратели могут сами выбирать формат участия.
Полномочия столичного парламента VI созыва действуют с 2014 по 2019 год. Сейчас в Мосгордуму, председателем которой является Алексей Шапошников, входят 45 депутатов, избранных по одномандатным округам.
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