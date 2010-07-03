Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгордума приняла проект постановления "О назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва". Согласно документу, выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

После официальной публикации постановления стартует избирательная кампания. В течение 30 дней будет проходить процесс выдвижения кандидатов и предоставление документов на регистрацию в избирательные комиссии.

Также в Мосгордуме ранее приняли закон, определяющий время окончания голосования на выборах в столичный парламент. Согласно документу, голосование должно завершиться в 20:00. Это время соответствует окончанию федеральных выборов.

Полномочия столичного парламента VI созыва действуют с 2014 по 2019 год. Сейчас в Мосгордуму, председателем которой является Алексей Шапошников, входят 45 депутатов, избранных по одномандатным округам.

Ранее был принят закон об электронном голосовании в Москве. Предусматривается проведение дистанционного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы. Избиратели могут сами выбирать формат участия.

Срок подачи заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до самого дня голосования. В случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных и федеральных выборах.

Для проведения электронного голосования предусмотрено создание специальной участковой избирательной комиссии. Проголосовать можно будет с помощью программного обеспечения портала госуслуг Москвы.