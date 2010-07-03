Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве

Владимир Путин подписал закон об организации экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Документ опубликован на портале правовой информации.
Законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы. Избиратели могут сами выбирать формат участия.
В поправках уточняется, что все подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования, нужно принять не позднее чем за 50 дней до дня голосования. Срок подачи заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до самого дня голосования.
В этом году пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. В случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных и федеральных выборах.
Для проведения электронного голосования предусмотрено создание специальной участковой избирательной комиссии. Проголосовать можно будет с помощью программного обеспечения портала госуслуг Москвы.
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