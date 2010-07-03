Электронное голосование исключит повторное участие в выборах

Жители столицы, которые на выборах депутатов Мосгордумы примут участие в электронном голосовании, не смогут сделать это повторно, сообщает Мосгоризбирком.
Особое внимание в недавно принятом законе об электронном голосовании депутаты уделили вопросам, вызывающим критические замечания. По этой причине порядок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) полностью исключает возможность повторного участия в выборах.
При этом на ДЭГ распространены такие принципы избирательного законодательства, как равноправие, личное участие, тайна голосования и безопасность.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников заявил, что столица готова к проведению ДЭГ. А член избирательной комиссии Дмитрий Реут отмечал, что процесс электронного голосования займет не более 10 минут.
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