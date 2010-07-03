Москву назвали технически готовой для проведения электронного голосования

Москва технически готова для проведения электронного голосования, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников.
По его словам, еще предстоит провести работу, чтобы у горожан появилось доверие к дистанционному голосованию, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что нужно организовать колл-центры и создать специальные брошюры для того, чтобы москвичи могли получить ответы на возникающие вопросы.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что технология электронного голосования позволит участвовать в выборах не выходя из дома. По словам председателя Мосгордумы, такую технологию могут ввести в случае удачного завершения московского эксперимента. Он также отметил, что опыт цифровых технологий удачно применялся на выборах президента РФ и мэра Москвы в 2018 году.
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