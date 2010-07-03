Мосгордума определила время окончания выборов

Фото: пресс-центр Московской городской Думы

Закон, определяющий время окончания голосования на выборах в столичный парламент, приняли депутаты Мосгордумы, передает Агентство "Москва".

Согласно документу, намеченное на 8 сентября голосование завершится в 20:00. Это время соответствует окончанию федеральных выборов. Решение приняли в связи с тем, что часть участков наделят цифровым статусом. Там собираются провести голосования по дополнительным выборам депутатов Госдумы.

Принятый закон также увеличил предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды кандидатов средств до 35 миллионов рублей. Помимо денег самого кандидата, это могут быть пожертвования от граждан и юридических лиц.

Повышение допустимого размера средств связано с ростом общего уровня стоимости изготовления подписных листов, сбора подписей избирателей и проведения предвыборной агитации.

Постановление о назначении выборов депутатов депутаты Мосгордумы примут с 30 мая по 9 июня. Старт избирательной кампании объявят после публикации документа.

Мосгоризбирком предлагал дать право голоса приезжим с временной регистрацией. Однако такие меры могут ввести только после 2023 года, поэтому на предстоящие выборы пустят только тех, кто прописан в столице.

Особенностью выборов станет электронное голосование, утвержденное Мосгордумой в первом чтении. Избирателям, которые решат не приходить на участки, нужно будет подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг и подать заявление на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Само электронное голосование займет не более 10 минут. Сделать процедуру популярной собираются через мемы в соцсетях.