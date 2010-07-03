Электронное голосование могут сделать популярным через мемы в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Механизм электронного голосования хотят сделать популярным при помощи видеороликов и мемов в соцсетях. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время встречи со студентами Высшей школы экономики.

"Мне кажется, в данном случае самый эффективный способ – работа через социальные сети и через интернет", – цитирует главу столичного парламента Агентство "Москва". По его мнению, продвижение электронного голосования в соцсетях "даст возможность его популяризации".

Шапошников пообещал использовать в этих целях все доступные инструменты, включая мемы и видеоролики, и найти самый эффективный из них. Как отметил председатель Мосгордумы, "все зависит от нашего креатива".

22 апреля Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об электронном голосовании.

Представитель столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил, что электронное голосование могут опробовать на выборах в Мосгордуму после принятия закона. По предварительным оценкам, процесс будет занимать не более десяти минут. Отмечается, что избирателю, который решил проголосовать электронным способом, нужно будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем подать заявление на портале mos.ru.