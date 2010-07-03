Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:39

Электронное голосование могут сделать популярным через мемы в соцсетях

город власть технологии

19:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Механизм электронного голосования хотят сделать популярным при помощи видеороликов и мемов в соцсетях. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время встречи со студентами Высшей школы экономики.

"Мне кажется, в данном случае самый эффективный способ – работа через социальные сети и через интернет", – цитирует главу столичного парламента Агентство "Москва". По его мнению, продвижение электронного голосования в соцсетях "даст возможность его популяризации".

Шапошников пообещал использовать в этих целях все доступные инструменты, включая мемы и видеоролики, и найти самый эффективный из них. Как отметил председатель Мосгордумы, "все зависит от нашего креатива".

22 апреля Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект об электронном голосовании.

Представитель столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил, что электронное голосование могут опробовать на выборах в Мосгордуму после принятия закона. По предварительным оценкам, процесс будет занимать не более десяти минут. Отмечается, что избирателю, который решил проголосовать электронным способом, нужно будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем подать заявление на портале mos.ru.

город власть технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика