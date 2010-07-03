Электронное голосование могут сделать популярным через мемы в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Механизм электронного голосования хотят сделать популярным при помощи видеороликов и мемов в соцсетях. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во время встречи со студентами Высшей школы экономики.
"Мне кажется, в данном случае самый эффективный способ – работа через социальные сети и через интернет", – цитирует главу столичного парламента Агентство "Москва". По его мнению, продвижение электронного голосования в соцсетях "даст возможность его популяризации".
Шапошников пообещал использовать в этих целях все доступные инструменты, включая мемы и видеоролики, и найти самый эффективный из них. Как отметил председатель Мосгордумы, "все зависит от нашего креатива".
Представитель столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил, что электронное голосование могут опробовать на выборах в Мосгордуму после принятия закона. По предварительным оценкам, процесс будет занимать не более десяти минут. Отмечается, что избирателю, который решил проголосовать электронным способом, нужно будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем подать заявление на портале mos.ru.
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