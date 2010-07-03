Стали известны детали процесса электронного голосования на выборах в Москве

Процесс электронного голосования, который могут опробовать на выборах в Могордуму после принятия закона, предварительно, будет занимать не более 10 минут, рассказал член столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут.
"10 минут будет длиться процедура электронного голосования с того момента, как избиратель открыл бюллетень. Это нужно в целях безопасности", – цитирует Реута Агентство "Москва".
Избирателю, пожелавшему голосовать электронным способом, необходимо будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем за 45 дней и три дня до проведения выборов подать заявление на электронное голосование на портале mos.ru.
Голосование пройдет в день выборов, 8 сентября, с 8 до 22 часов. Избирателю будет доступна опция "Выборы". После того, как гражданин нажмет "Принять участие", ему придет sms-сообщение с кодом, который нужно будет ввести. После этого избиратель получит доступ к электронному бюллетеню. На то, чтобы сделать выбор, будет дано 10 минут.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о цифровых избирательных участках, позволяющих в Москве проголосовать за губернаторов, и законопроект, предлагающий использовать на выборах в Мосгордуму электронное голосование в одном или нескольких одномандатных округах.
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, технология электронного голосования позволит участвовать в выборах не выходя из дома.
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