Шапошников рассказал о перспективах технологии электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Технология электронного голосования позволит участвовать в выборах не выходя из дома, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания совета законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.

Он напомнил, что технологию дистанционного электронного голосования в экспериментальном режиме планируется внедрить на предстоящих выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.

"Мы пошли еще дальше и предлагаем избирателю, при желании, голосовать из любого места, не выходя из дома. Таким образом, мы вообще не привязываем избирателя к какому-либо участку", – цитирует Шапошникова Агентство "Москва".

По словам председателя Мосгордумы, такую технологию могут ввести в случае удачного завершения московского эксперимента. Он также отметил, что опыт цифровых технологий удачно применялся на выборах президента РФ и мэра Москвы в 2018 году.

"Кроме того, на выборах мэра было образовано 209 экстерриториальных избирательных участков в четырех российских субъектах: в Московской области – 183, в Калужской области – 16, в Тульской и Владимирской областях – по пять", – напомнил Шапошников.

Он добавил, что возможностями механизма "мобильный избиратель" на выборах градоначальника воспользовались 283,5 тысячи жителей, из них более 127 тысяч прикрепились к загородным участкам.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 9 сентября в Единый день голосования по 45 одномандатным округам.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, заявил, что те хакеры, которым удастся взломать систему электронного голосования, разработанную для выборов в столичном парламенте, получат вознаграждение.