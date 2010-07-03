Хакерам заплатят за взлом системы электронного голосования в Москве

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Те хакеры, которым удастся взломать систему электронного голосования, разработанную для выборов в столичном парламенте, получат вознаграждение. Такое заявление сделал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, передает ТАСС.

На IX Московском гражданском форуме Венедиктов отметил, что наградить хакеров готовы на этапе тестирования системы.

Незадолго до этого в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает организацию эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах на выборах 8 сентября.

Если эксперимент окажется успешным, практику распространят по всей стране. Механизмы контроля дистанционного голосования сейчас отрабатывают в ЦИК.