ЦИК отработает механизмы контроля дистанционного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Механизмы контроля и наблюдения за дистанционным голосованием на будущих выборах в Мосгордуму обсуждают в Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Предполагается, что проект дистанционного электронного голосования в одном округе будет проходить не через портал "Госуслуг".

По словам Памфиловой в настоящее время решаются не только технические проблемы. В частности, представители ЦИК решают, каким образом обеспечить контроль за тем, кому направлен голос и проследить за проведением тайного голосования.

Единый день голосования пройдет 8 сентября. Ранее сообщалось, что до лета в Москве могут принять закон об электронном голосовании. Документ внесла группа депутатов Госдумы. Эксперимент в столице удастся, если положения закона утвердят до старта избирательной кампании в Мосгордуму.