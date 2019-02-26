Закон об электронном голосовании в Москве могут принять до лета

Законопроект о проведении в Москве экспериментального электронного голосования должны принять ориентировочно до конца мая – начала июня – к избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК России Николая Булаева.
Проект закона о проведении на выборах в Мосгордуму 8 сентября в одном или нескольких одномандатных округах экспериментального дистанционного электронного голосования внесла группа депутатов Госдумы.
"Поскольку этот законопроект является законопроектом совместного ведения, то есть определенные процедуры его рассмотрения, там есть рассылка перед первым чтением, есть перед вторым", – отметил Булаев.
Он подчеркнул, что важно, чтобы документ был принят до начала избирательной кампании в Москве, чтобы можно было организовать этот эксперимент.
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