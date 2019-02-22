Названы сроки старта избирательной кампании в Мосгордуме

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Мосгордума примет постановление о назначении выборов депутатов с 30 мая по 9 июня. Избирательная кампания стартует после публикации документа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута.

По словам Реута, публикация постановления займет до пяти дней. К активному обсуждению вопросов, связанных с выборами, Мосгоризбирком приступит в начале лета.

"Согласно федеральному закону, любые выборы проходят во второе воскресенье сентября, несложно догадаться, что выборы депутатов Мосгордумы выпадут на 8 сентября", – добавил Реут.

Полномочия столичного парламента VI созыва действуют с 2014 по 2019 год. Сейчас в Мосгордуму, председателем которой является Алексей Шапошников, входят 45 депутатов, избранных по одномандатным округам.

На этой неделе Мосгордума приняла закон о продлении переходного периода по налогу на имущество. Это должно предотвратить резкий рост налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на их имущество в 2019 году и последующие налоговые периоды.