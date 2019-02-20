Мосгордума приняла закон о продлении переходного периода по налогу на имущество для бизнеса на четыре года, который ранее внес на рассмотрение в парламент Сергей Собянин. Закон был разработан в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на имущество организаций в 2019 году и последующие налоговые периоды.
В сопроводительных документах к закону отмечается. что он определяет следующие размеры налоговых ставок: 1,6 % – в 2019 году, 1,7 % – в 2020 году, 1,8 % (2021 год), 1,9 % (2022 год), 2,0 % (2023 год).
Согласно Налоговому кодексу РФ, ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов страны. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2%.
В этом году в столице в перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, включено более 25 тысяч нежилых зданий и около 5 тысяч нежилых помещений в многоквартирных домах.
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