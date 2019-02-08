Собянин внес в Мосгордуму проект о пониженной ставке налога на имущество бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о продлении на четыре года переходного периода по налогу на имущество для бизнеса. Документ опубликован на сайте городского парламента.

"Предлагается определить следующие размеры налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6 процента – в 2019 году, 1,7 процента – в 2020 году, 1,8 процента – в 2021 году, 1,9 процента – в 2022 году, 2 процента – в 2023 году и последующие налоговые периоды", – говорится в пояснительной записке.

Согласно Налоговому кодексу РФ, ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов страны. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2 процента.

В этом году в столице в перечень недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, включено более 25 тысяч нежилых зданий и около 5 тысяч нежилых помещений в многоквартирных домах. Пониженные ставки налога составляли: в 2014 году – 0,9 процента, в 2015 году – 1,2 процента, в 2016 году – 1,3 процента, в 2017 году – 1,4 процента, в 2018 году – 1,5 процента.