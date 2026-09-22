Трамп заявил о рекордном наращивании запасов боеприпасов в США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна обладает большими запасами боеприпасов и увеличивает их производство рекордными темпами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Трусы и предатели любят говорить, что у США мало боеприпасов. Это неправда", – подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что текущие объемы производства превышают все предыдущие показатели. По его словам, сейчас у Соединенных Штатов больше боеприпасов, чем можно было бы использовать.

Ранее Государственный департамент США согласовал поставку Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов на 2,68 миллиарда долларов. Финансирование поставок будет осуществляться за счет средств, которые Киев получил от Евросоюза и предыдущей американской администрации.

