22 сентября, 15:33Политика
Рубио заявил, что Трамп готов сделать все для завершения конфликта на Украине
Фото: AP/Pool Photo/Brendan Smialowski
Американский президент Дональд Трамп готов сделать все возможное для урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах", – сказал политик.
Ранее глава Белого дома заявил о необходимости завершения конфликта на Украине. По его словам, от этого страдает весь мир.
В свою очередь, лидер парламентской фракции правой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила, что украинский конфликт может продлиться 100 лет или превратиться в третью мировую войну в случае прямого участия НАТО. Она предложила провести международную конференцию для обсуждения возможных путей прекращения боевых действий.
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