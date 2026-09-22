Минздрав РФ утвердил новый стандарт диагностики и лечения шизофрении

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Минздрав России утвердил новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых. Это следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Помимо первичного и повторного приемов психиатра, в стандарт включен диспансерный прием. Также добавлены новые лабораторные исследования: анализ холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, исследование С-реактивного белка, определение антител к гепатитам В и С, ВИЧ и бледной трепонеме – возбудителю сифилиса.

Расширен и перечень немедикаментозных методов лечения. В него вошли клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбция, которые позволяют удалять из крови токсины, тяжелые металлы и яды. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками пациентов из стандарта исключена.

Среди добавленных лекарственных средств – кровезаменители и препараты плазмы крови, солевые и ирригационные растворы, электролиты. Кроме того, в перечень включены антипсихотические препараты, а также препарат, применяемый для лечения заболеваний нервной системы.

Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Отмечалось, что в порядок включат дополнительные исследования для отдельных групп риска, в том числе оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.