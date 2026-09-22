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22 сентября, 16:52

Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой рассказал о болезненных последствиях удаления татуировки

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в телешоу "Что я наделала" поделился болезненным опытом удаления татуировок.

Во время одной из процедур мастер подрезал кожу по контуру рисунка, чтобы удалить этот участок вместе с татуировкой. После процедуры Шальных проснулся в луже крови. По словам мужчины, кровь стекала по ушам и залила всю подушку. Кровотечение не останавливалось, а температура тела поднялась до 39 градусов, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

Менее болезненной оказалась попытка удалить татуировки с помощью лазера, после процедуры у мужчины распухло лицо и появились волдыри.

Известно, что первую татуировку Шальных сделал в 16 лет, а впоследствии рисунки заполонили большую часть видимых участков его тела. Сам мужчина признается, что особого смысла в них не закладывал, они означают "ровно то, что на них изображено". Среди рисунков можно заметить портреты известных серийных убийц, в том числе Теда Банди и Джеффри Дамера.

Ранее сообщалось, что солист музыкальной группы "Иванушки International" Кирилл Андреев получил тяжелую травму головы на праздновании своего 30-летия, после чего ему потребовалась операция. Это случилось в результате конфликта с одним из гостей после резкого высказывания последнего в адрес сестры исполнителя.

Сам Андреев рассказал, что мужчина выбросил его сигарету, он отреагировал и схватил оппонента за одежду. В ответ охранник гостя ударил артиста, из-за чего тот упал и ударился затылком.

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