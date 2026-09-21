21 сентября, 17:12Шоу-бизнес
Певец Кирилл Андреев рассказал о травме, полученной на своем 30-летии
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев получил тяжелую травму головы на праздновании своего 30-летия, после чего ему потребовалась операция. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на комментарий артиста и его супруги Лолы проекту "Нетленка".
Инцидент произошел в конце праздника. По словам жены артиста, конфликт возник между певцом и одним из гостей после резкого высказывания последнего в адрес сестры исполнителя.
Андреев рассказал, что после того, как мужчина выбросил его сигарету, он схватил оппонента за одежду. В ответ охранник гостя ударил артиста, из-за чего тот упал и ударился затылком.
"Ударил – я упал, ударился затылком. Очнулся – естественно, лужа крови", – рассказал артист.
Андреев поблагодарил друга Александра Смирнова, который быстро отреагировал: не стал дожидаться скорой помощи, посадил певца в машину и отвез его в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.
Сперва врачи попытались справиться с гематомой без хирургического вмешательства, однако консервативное лечение не помогло. Позже нейрохирург Владимир Крылов сделал трепанацию черепа.
Жена артиста призналась, что в тот момент не представляла, чем все закончится. Именно тогда она впервые начала молиться и пообещала Богу изменить свое поведение.
"Ничего не понимала. Сегодняшний день есть, и слава Богу", – сказала женщина.
Ранее российский певец Владимир Пресняков сломал руку в горах Сочи. Инцидент произошел, когда музыкант отправился на прогулку по каменистой горе вместе с сыном. По словам артиста, он упал и получил травму. Он добавил, что каска, которая была на нем во время падения, помогла избежать более серьезных повреждений.