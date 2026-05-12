12 мая, 10:31

Культура

Причиной смерти актера Вадима Александрова названа травма головы

Фото: кадр из фильма "Как я стал русским"; режиссер – Константин Статский; производство – Yellow, Black and White

Причиной смерти заслуженного артиста России Вадима Александрова стала травма головы после падения. Об этом РИА Новости заявили в его семье.

"Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился", – рассказал собеседник агентства.

В семье актера добавили, что Александров долгое время боролся с онкологией, однако заболевание не повлияло на его смерть.

"Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни", – уточнил собеседник.

О смерти Александрова стало известно 12 мая. Ему было 87 лет.

Артист родился в 1939 году. В 1962-м он окончил театральное училище имени Щепкина. Там он обучался на курсе Л. А. Волкова. До 1976 года Александров играл в ЦДТ-РАМТе.

С 1988 по 2000 год Александров работал актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Заслуженным артистом России он стал в 1994-м.

Кроме того, с 1967 года актер снимался в кино. В частности, он известен зрителям ролями в фильмах "Усатый нянь", "Экипаж", "Женщина, которая поет", а также сериалах "Папины дочки" и "Каменская".

