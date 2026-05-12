12 мая, 10:13

Культура

Умер сыгравший в "Папиных дочках" актер Вадим Александров

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженный артист РФ Вадим Александров, известный по ролям в сериалах "Папины дочки" и "Каменская", скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на официальном сайте "Кино-театр.ру".

Актер родился 3 мая 1939 года. В 1962-м окончил театральное училище им. Щепкина. Там он обучался на курсе Л. А. Волкова. С этого времени и до 1976 года Александров играл в ЦДТ-РАМТе.

С 1988 по 2000 год был актером Театра-студии под руководством Олега Табакова. Заслуженным артистом России он стал в 1994-м.

В кино актер снимался с 1967 года. Он сыграл в том числе в фильмах "Усатый нянь", "Экипаж", "Женщина, которая поет", "Однажды, двадцать лет", "Тот самый Мюнхгаузен".

