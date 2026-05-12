Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:05

Транспорт

Внешнюю сторону Садового кольца закроют 16 мая из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта в субботу, 16 мая, в связи с проведением Московского мотофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения будут действовать с 12:50. Кроме того, в это время нельзя будет проехать по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Также закроют съезды с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.

Ряд ограничений будет действовать с четверга, 14 мая. Движения временно закроют:

  • с 00:01 14 мая до 23:59 17 мая на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина;
  • 15 мая с 00:01 до 07:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в сторону улицы Косыгина);
  • 16 мая с 00:01 до 19:00 на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина (в обоих направлениях);
  • 16 мая с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20 по улице Косыгина.

С 14 по 17 мая также на некоторых участках нельзя будет припарковаться. В связи с ограничениями автомобилистов призвали пересесть на метро.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В 14-м Московском мотофестивале примут участие более тысячи мотоциклистов. Жеребьевка фестиваля прошла в конце апреля. По ее итогам стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города.

Читайте также


транспортфестивалигород

Главное

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика