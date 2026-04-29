29 апреля, 19:53

Состоялась жеребьевка Московского мотофестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жеребьевка Московского мотофестиваля, который официально откроет мотосезон, прошла в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, распределение состоялось в Центре перспективных разработок Московского транспорта. По итогам мероприятия стало известно, в каком порядке мотоклубы и сообщества проедут по улицам города. Другие участники смогут принять участие в заезде по мере прибытия.

Помимо этого, участникам представили программу мотофестиваля и маршрут, особенно обратив внимание на непростые участки. Также мотоциклистам напомнили о правилах движения в колонне и показали статистику, согласно которой, аварий с участием мотоциклов стало меньше.

Ликсутов отметил, что в рамках мотофестиваля по улицам Москвы проедут представители свыше 30 мотоклубов и сообществ.

14-й Московский мотофестиваль состоится 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. В этот раз он будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более тысячи мотоциклистов.

Московский мотофестиваль пройдет в столице 16 мая

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
