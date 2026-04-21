Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию улиц и зон отдыха в Москве 1 мая

Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию столичных улиц и зон отдыха 1 мая, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, мотогруппы пожарно-спасательного центра будут привлекаться для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим при различных происшествиях и поиска потерявшихся в лесу.

Вместе с тем расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут объезжать маршруты патрулирования, в которые входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха.

Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов мотогруппы часто прибывают на место происшествия первыми: они оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до приезда основных подразделений.

Перед началом нового мотосезона спасатели прошли специальную подготовку – отработали навыки оказания первой помощи, мастерство вождения мотоцикла, а также применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.

Ранее велопатруль ЦОДД начал дежурить на улицах Москвы в круглогодичном режиме. Инспекторы оказывают помощь как водителям, так и пешеходам. С собой у них есть аптечки, инструменты для ремонта, бланки Европротокола, пусковые устройства для автомобилей.