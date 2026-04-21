Суд повторно приостановил работу роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы

Суд в Кузбассе второй раз приостановил на 90 суток деятельность роддома № 1 в Новокузнецке, где погибли младенцы, сообщил объединенный пресс-центр судов региона.

Инстанция установила, что в акушерском стационаре не проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия и не обеспечиваются безопасные условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами.

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Новокузнецке и Новокузнецком районе подтвердила наличие нарушений и отметила, что ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности, но выявленные недостатки устранены не были.

Представители медучреждения признали вину. Суд постановил приостановить деятельность роддома, при этом разрешил доступ в здание для проведения ремонтных работ и устранения нарушений. На момент публикации постановление не вступило в законную силу.

О смерти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. За новогодние праздники в больнице умерли 9 детей. СМИ писали, что госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт гибели новорожденных. По факту случившегося проводится уголовное расследование по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Медикам роддома предъявлены обвинения.