Медикам роддома № 1 в Новокузнецке предъявлены обвинения после смерти девяти новорожденных

Фото: РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Главному врачу роддома № 1 Новокузнецка Виталию Хераскову и исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации для новорожденных Алексею Эмиху предъявлены обвинения после смерти девяти младенцев. Об этом сообщил СК России в мессенджере MAX.

Хераскову вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть десяти лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ). Эмиха обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).

По данным ведомства, Хераскову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, Эмиху – запрет определенных действий. Следствие продолжает судебные экспертизы и следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и виновных лиц.

О смерти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. За новогодние праздники в больнице умерли девять детей. При этом, как писали СМИ, госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт гибели новорожденных. По данному случаю проводится уголовное расследование по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.