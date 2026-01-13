Форма поиска по сайту

13 января, 12:52

Происшествия

Матвиенко назвала трагедией для государства смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства ситуацию в роддоме в Новокузнецке. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу СФ.

"Произошедшее <…> не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка", – подчеркнула Матвиенко.

О смерти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка стало известно 13 января. За новогодние праздники в больнице умерли девять детей. При этом, как писали СМИ, госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть новорожденных. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Главврача больницы также отстранили от должности на время проведения проверки. По его словам, отделение работало хорошо, а в стационаре третьего уровня находились самые тяжелые роженицы. В 2025 году больница показала хорошие цифры по младенческой смертности.

Девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка

