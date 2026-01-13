Рожавшие в роддоме Новокузнецка женщины рассказали о действиях врачей

Фото: depositphotos/mathom

Женщине, у которой умер младенец в Новокузнецком родильном доме № 1, сказали, что она "не так сильно хотела этого ребенка". О произошедшем рассказала сестра роженицы, передает РЕН ТВ.

Видео со словами девушки появилось в соцсетях еще в сентябре прошлого года. Со слов родственницы пострадавшей, ее привезли в роддом на 22-й неделе, врачи действовали грубо и запрещали кричать. При этом сотрудники больницы могли остановить схватки, однако не стали этого делать.

Девушка также уточнила, что ребенок рождался живым, но его просто выдернули из матери, оторвав руку. После этого они завернули тело ребенка в тряпки и положили на грудь матери.

"Тебе 27, не работаешь. Ты, видимо, не так сильно хотела этого ребенка, раз она мертвая родилась", – передала девушка слова врачей в адрес ее сестры.

Еще одну из рожавших в роддоме Новокузнецка женщин "сбагрили" в другую больницу. Об этом рассказала сама роженица Кристина Шабельникова, которая рожала в декабре 2018 года.

По словам женщины, во время схваток ее экстренно отправили на кесарево сечение. Женщина родила недоношенного ребенка, а после операции у нее долгое время не спадала температура.

"А потом оказалось, что у меня там все загноилось <...> Они мне толком там ничего не объяснили. Они меня быстро сбагрили в другую больницу, распороли все это дело и сбагрили", – уточнила она, при этом добавив, что врачи были молодцы и она не может сказать "ничего плохого".

Другая роженица рассказала, что она едва не потеряла ребенка. После родов новорожденного перевели в реанимацию. Женщина поделилась, что врачи выталкивали ее дочь.

"Я там в 2018 году рожала, дочь выталкивали, хотя это запрещено, слава богу, с дочерью все нормально, но, знаете, это очень печально", – пояснила она.

Информация о гибели младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка появилась в СМИ 13 января. Уточнялось, что за новогодние праздники там умерли девять детей. При этом госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что сейчас идет разбирательство ситуации, на место выезжала комиссия Минздрава.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Главврача новокузнецкой больницы временно отстранили от должности.