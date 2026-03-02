Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Умер драматург Николай Коляда, возглавляющий "Коляда-театр" в Екатеринбурге. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, Коляда всю свою жизнь посвятил театральному искусству, а благодаря созданному им театральному фестивалю Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника.

Паслер выразил соболезнования семье и близким драматурга, а также всему культурному сообществу региона.

Николаю Коляде было 68 лет. Он является заслуженным деятелем искусств РФ и лауреатом Международной премии имени Станиславского.

Коляда возглавлял "Коляда-театр", который был основан в 2001 году. Его коллектив неоднократно выступал в разных городах России. Также театр гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах.