Букет тюльпанов и фарфоровую куклу забыли пассажиры Мострансавто с начала года

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Пассажиры АО "Мострансавто" забыли на вокзалах и станциях свыше 200 вещей с начала 2026 года. Среди них – букет тюльпанов, фарфоровая кукла и вышитая крестиком картина, сообщила пресс-служба перевозчика.

Там уточнили, что чаще всего пассажиры забывают банковские, транспортные и социальные карты. При этом зимой были и сезонные находки, например термос с чаем.

В пресс-службе добавили, что потерянную в автобусе или на остановке вещь можно вернуть. Для этого необходимо зайти на официальный сайт перевозчика, найти раздел "Пассажирам"/"Забытые вещи" и заполнить форму. В случае обнаружения потери сотрудники компании свяжутся с пассажиром.

Чтобы забрать вещь, нужно прийти с паспортом и расписаться в журнале. Несовершеннолетние должны привести с собой взрослых.

Находки хранятся на складе полгода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются. Если на объектах Мострансавто или в транспорте найдена чья-то вещь, об этом нужно сообщить сотруднику охраны или водителю.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники пассажиры столичного метрополитена забыли 2,5 тысячи вещей. Наиболее необычными находками стали набор для гадания на кофейной гуще и праздничный костюм для кошки. Также были найдены фотографии футболистов, игрушечные гномы и снеговик.

