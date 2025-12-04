Форма поиска по сайту

04 декабря, 13:52

Транспорт

Детский набор феи, светильник и банку икры забыли пассажиры "Аэроэкспресса" осенью

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С сентября по ноябрь пассажиры аэроэкспрессов в Шереметьево и Домодедово оставили в поездах, автобусах и терминалах 1 080 предметов, в том числе детский набор феи, светильник и банку икры, сообщили РИА Новости в компании "Аэроэкспресс".

Среди находок встречались сезонная одежда (шапки, шарфы, перчатки, варежки), мобильные телефоны, аксессуары, очки и продукты питания. Были и необычные вещи: индийские рупии, медаль, брошь в форме двух кошек, удочка, поднос, лимон, бамбуковая шляпа и зеленая трость.

Глава компании Андрей Акимов отметил, что больше всего потерянных предметов обнаружили в сентябре и октябре – 396 и 440 вещей соответственно. В поездах, которые шли в аэропорт Шереметьево, пассажиры оставили 830 предметов, тогда как в составах, направлявшихся в Домодедово, – всего 250.

При этом 172 находки уже вернули владельцам. Остальные предметы будут храниться на складе компании в течение 6 месяцев с момента потери.

Чтобы вернуть вещь, пассажиру нужно обратиться на горячую линию или к сменному сотруднику в терминале и написать заявление о пропаже, добавили в компании. Склад забытых вещей находится рядом с Белорусским вокзалом. Продукты питания, попавшие в категорию забытых вещей, согласно нормативам, утилизируются и не подлежат хранению.

Пассажиры АО "Мострансавто" за октябрь тоже оставили на автовокзалах и автостанциях необычные предметы, включая гербарий, подушку в виде пончика и колоду гадальных карт в шелковом мешочке. С начала года люди забыли более 1,7 тысячи личных вещей. Чаще всего ими оказывались транспортные, социальные и банковские карты.

