Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:00

Транспорт

Гербарий и подушку в виде пончика забыли пассажиры Мострансавто в октябре

Фото: телеграм-канал "Мострансавто"

Пассажиры АО "Мострансавто" забыли гербарий, подушку в виде пончика и колоду гадальных карт в шелковом мешочке на автовокзалах и автостанциях в октябре. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что всего с начала года пассажиры компании забыли более 1,7 тысячи личных вещей. Чаще всего они оставляют на объектах перевозчика транспортные, социальные и банковские карты.

В пресс-службе добавили, что потерянную вещь можно вернуть. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи". Там необходимо будет выбрать дату и время поездки, маршрут и кратко описать потерянный предмет.

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, их утилизируют. Для получения вещей нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут сделать это, придя с родителями.

Ранее стало известно, что в сентябре в поездах МЦД пассажиры забыли резиновые сапоги, тыкву и дождевик. Также на склад забытых вещей были доставлены пять пар солнцезащитных очков, девять зонтов и даже пакет с каштанами.

Читайте также


транспорт

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика