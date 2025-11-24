Гербарий и подушку в виде пончика забыли пассажиры Мострансавто в октябре

Фото: телеграм-канал "Мострансавто"

Пассажиры АО "Мострансавто" забыли гербарий, подушку в виде пончика и колоду гадальных карт в шелковом мешочке на автовокзалах и автостанциях в октябре. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что всего с начала года пассажиры компании забыли более 1,7 тысячи личных вещей. Чаще всего они оставляют на объектах перевозчика транспортные, социальные и банковские карты.

В пресс-службе добавили, что потерянную вещь можно вернуть. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи". Там необходимо будет выбрать дату и время поездки, маршрут и кратко описать потерянный предмет.

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, их утилизируют. Для получения вещей нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут сделать это, придя с родителями.

Ранее стало известно, что в сентябре в поездах МЦД пассажиры забыли резиновые сапоги, тыкву и дождевик. Также на склад забытых вещей были доставлены пять пар солнцезащитных очков, девять зонтов и даже пакет с каштанами.

