Сковороду, бубен и кирку забыли пассажиры в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропортах Внуково и Домодедово с мая 2024 года было обнаружено более 20 тысяч забытых вещей, включая сковороду, бубен и кирку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Во Внуково с 1 мая по 16 сентября текущего года было принято 10 320 найденных вещей, среди которых сотрудники аэропорта обнаружили слуховой аппарат, зубной протез, сушилку для белья, игрушку "Дед Мороз", обувь, найденную при прохождении предполетного досмотра, а также инвалидную трость, пылесос, сковороду и гвозди.

В Домодедово за период с 1 июня по 31 августа было найдено более 12,6 тысячи забытых вещей. Сотрудники аэропорта доставили их в службу Lost&Found. Среди необычных находок – бубен и кирка. Как отметили в пресс-службе, чаще всего пассажиры теряют очки, ключи, брелоки, ремни, мелкую ручную кладь, телефоны и другие гаджеты, а также детские вещи.

Срок хранения вещей, забытых на борту воздушного судна, составляет шесть месяцев с момента поступления. Срок хранения вещей, найденных на территории аэропорта, составляет 30 суток с момента поступления, отметили в Домодедово.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что летом пассажиры в поездах оставили в вагонах 22,5 тысячи личных вещей, среди которых сотрудники компании нашли ласты, лыжероллеры и глиняный кувшин. С июня по август компания помогла вернуть пассажирам на 23% больше забытых вещей, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года пассажирам вернули 45,5 тысячи предметов.