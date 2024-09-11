Пассажиры ЦППК за лето забыли в поездах елочные игрушки и еще 285 разных вещей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры ЦППК за прошедшее лето оставили елочные игрушки и еще 285 вещей в поездах, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Также горожане оставили готовый обед, блендер и многие другие предметы, включая пакеты, сумки, бытовую и компьютерную технику. Часть из них уже возвращены владельцам. Чаще всего пассажиры оставляли вещи в августе – таких случаев было 112. В июне и июле зафиксировали 98 и 76 забытых предметов соответственно.

Чтобы вернуть забытую вещь, необходимо обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на одной из конечных станций. На маршрутах МЦД можно заявить о потере в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года чаще других забывали свои вещи пассажиры Кольцевой, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий московского метро. Обычно горожане оставляли в поездах зонты, шапки, картхолдеры, рюкзаки и перчатки.

