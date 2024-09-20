Ласты и глиняный кувшин оставили россияне в поездах РЖД летом

Фото: 123RF/vladj55

Летом пассажиры в поездах оставили в вагонах 22,5 тысячи личных вещей. Самыми необычными находками сотрудников РЖД стали ласты, лыжероллеры и глиняный кувшин. Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга.

С июня по август компания помогла вернуть пассажирам на 23% больше забытых вещей, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года пассажирам вернули 45,5 тысячи предметов.

В компании уточнили, что чаще всего пассажиры забывали документы, мобильные устройства, наушники, зарядки, игрушки и косметички. Летом к этому списку добавились солнцезащитные очки, головные уборы, пляжные зонты и палатки.

В РЖД напомнили, что для возврата забытых в поезде вещей необходимо в течение 30 дней с момента отправления заполнить электронную заявку на сайте холдинга. В ней потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также нужно составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. Затем сотрудники компании начнут поиски пропажи. Поиск вещей возможен в течение 30 дней после поездки.

Между тем РЖД с 15 декабря возобновят пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР. Поезд Китайских железных дорог начнет ходить 3 раза в неделю из Суйфэньхэ в КНР до Гродекова. В настоящее время через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки.