РЖД с 15 декабря возобновят пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР

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Регулярные пассажирские перевозки из российского Приморья в Китай и КНДР возобновятся с 15 декабря 2024 года, сообщил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергей Фомичев.

"На прошлой неделе проведено международное совещание по границам, которые были закрыты после пандемии", – цитирует "Интерфакс" его слова, сказанные в ходе третьего Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Поезд Китайских железных дорог начнет ходить из Суйфэньхэ в КНР до Гродекова. При этом открывается участок северокорейской железной дороги на участке из Тумангана в Хасан, поезд будет ходить 3 раза в неделю.

В настоящее время через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки, так же как и на северокорейском направлении.

Ранее Владимир Путин заявлял о готовности Пекина к процедуре упрощения въезда для российских дальнобойщиков, однако ждет согласования между министерствами двух стран. Сейчас для въезда в Китай россиянам нужна виза, а ее получение отнимает много времени у водителей.

