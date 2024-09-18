В Москве появятся отдельные платформы на остановках ВСМ

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В Москве на всех четырех остановках высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) будут построены отдельные платформы и дополнительно выделены пути, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Уточняется, что высокоскоростные поезда будут останавливаться на городских вокзалах Зеленоград-Крюково, Рижская и Петровско-Разумовская. Конечной станцией станет Ленинградский вокзал в центре города. Подготовкой документов по планировке территории занимается РЖД.

"В административных границах Москвы трассировка трасса ВСМ-1 пройдет параллельно путям Октябрьской железной дороги", – сообщил представитель ведомства.

На городских вокзалах создадут четыре остановочных пункта для ВСМ-1, которые интегрируют в существующую инфраструктуру. Для магистрали построят отдельные платформы, а также выделят пути № 5 и 6.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что стоимость проезда по ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург составит около 10 тысяч рублей. На строительство магистрали потратят около 1,5 триллиона рублей. Первый участок Москва – Санкт-Петербург планируется построить к 2026–2027 годам. Начало полноценного функционирования сети ожидается в 2028 году.