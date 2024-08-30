Собянин: подписан договор на поставку 41 состава электропоездов для ВСМ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев, Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров приняли участие в церемонии подписания договоров на поставку 41 высокоскоростного электропоезда "Белый кречет". Он будет перевозить пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург (ВСМ-1).

Подписание прошло на площадке выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".

"Спасибо огромное президенту РФ за решение по созданию этого уникального проекта. Спасибо правительству РФ. Все решения приняты, постановления подписаны, концессионные соглашения подписаны", – сказал Собянин, добавив, что в ближайшие дни будет подписан договор подряда на строительные работы.

Градоначальник выразил уверенность в успешном завершении проекта. По его словам, это станет еще одним вкладом в развитие транспортного машиностроения.

"Особенно приятно видеть на выставке этот будущий поезд, потому что в Москве создана целая линейка подвижного состава пассажирского. И электробусы, трамваи, поезда МЦД и даже электротрамваи водного передвижения", – отметил мэр города.

Как рассказал Савельев, в рамках запуска ВСМ предстоит реализовывать пять огромных проектов, которые охватят около 80% населения. По его словам, время движения между Москвой и Санкт-Петербургом в ближайшем будущем составит 2 часа 15 минут.

В свою очередь, Белозеров рассказал, что в создании поезда "Белый кречет" вовлечено более 100 предприятий. Он подчеркнул, что практически весь поезд разобран на составляющие, и каждый элемент отдан отечественным производителям. Кроме того, добавил Белозеров, посетители выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" могут осмотреть вагон нового поезда и высказать свои пожелания по совершенствованию состава.

"Все работы по конструкторской документации идут строго в плане, в I квартале 2026 года мы выдадим всю техническую документацию, и в 2028 году после всех необходимых испытаний, сертификаций этот красавец двинется уже по направлению Москва – Санкт-Петербург", – сказал Белозеров.

Проект реализуется в соответствии с поручением Владимира Путина. Планируется, что до конца 2030 года для ВСМ-1 будет произведено и поставлено 43 поезда "Белый кречет". Их первый запуск запланирован на 2028 год.

Интервал движения поездов по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут. Об этом ранее рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. При этом он подчеркнул, что это произойдет, когда удастся выйти на запланированные в проекте объемы расписания.

Строительство ВСМ-1 предполагает формирование инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. При возведении магистрали специалисты будут использовать отечественные технологии и оборудование.

