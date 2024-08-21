21 августа, 13:50Транспорт
Поезда ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать каждые 15 минут
Фото: 123RF/cameris
Интервал движения поездов по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что это произойдет, когда удастся выйти на объемы расписания, запланированные в проекте.
"Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут намного ближе друг к другу почти в два раза, чем есть сегодня", – предает ТАСС слова вице-мэра.
Строительство ВСМ-1 предполагает формирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. При возведении магистрали специалисты будут использовать отечественные технологии и оборудование.
Общую стоимость всех строительных работ в Минфине РФ оценили в 1,8 триллиона рублей. В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок.
Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.
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