Поезда ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать каждые 15 минут

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Интервал движения поездов по Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что это произойдет, когда удастся выйти на объемы расписания, запланированные в проекте.

"Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут намного ближе друг к другу почти в два раза, чем есть сегодня", – предает ТАСС слова вице-мэра.

Строительство ВСМ-1 предполагает формирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. При возведении магистрали специалисты будут использовать отечественные технологии и оборудование.

Общую стоимость всех строительных работ в Минфине РФ оценили в 1,8 триллиона рублей. В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок.

Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

