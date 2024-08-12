Четыре городских вокзала станут остановочными пунктами ВСМ-1 в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) построят в границах Москвы. Там пассажиры смогут пересесть на станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство ВСМ-1 предполагает формирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. При возведении магистрали специалисты будут использовать отечественные технологии и оборудование.

По словам заммэра, длина ВСМ-1 в черте города составит 25,2 километра.

"В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково", – отметил он.

В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института Генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы. Благодаря первому выделенному высокоскоростному маршруту удастся увеличить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты.

"С запуском ВСМ-1 добраться из Зеленограда в центр Москвы можно будет всего за 14 минут, а из Твери – за 39 минут. Реализация проекта даст значительный импульс для развития отечественного машиностроения, технологий, интеллектуальных систем, сервисов пассажирских железнодорожных перевозок", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он указал, что ВСМ-1 также позволит повысить качество жизни в регионах. Градостроительный потенциал развития сети высокоскоростных дорог предусматривает создание быстрого и комфортного передвижения между городами, а также формирование интермодальной транспортной системы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что вокзал Крюково в Зеленограде станет первым остановочным пунктом ВСМ-1.

"Сама станция Крюково является настоящим автобусным хабом – сюда со всего Зеленограда съезжаются более 30 маршрутов наземного транспорта. Поэтому для удобства самих пассажиров территория вокруг вокзала спроектирована так, чтобы путь от автобуса до станции занимал всего 1–2 минуты", – сказала она.

Еще одними остановками ВСМ-1 будут станции Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. На городском вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. На станции Рижская пересадка будет доступна на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро. На Ленинградском вокзале пересадку можно будет сделать на МЦД-2, МЦД-4, Сокольническую и Кольцевую линии метро.

На всех станциях специалисты сформируют транспортно-пересадочные узлы, подземные и надземные конкорсы. Как отметил первый замдиректора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, в задачи включили повышение доступности и безопасности остановок, а также обеспечение большей связности городов.

Общую стоимость всех строительных работ в Минфине РФ оценили в 1,8 триллиона рублей. В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок. Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

