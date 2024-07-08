Кабмин заявил о подписании соглашения по строительству ВСМ Москва – Петербург

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Подписано концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

"Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров", – цитирует его пресс-служба правительства.

Российский премьер отметил роль Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и бывшего министра транспорта РФ Виталия Савельева в подготовке этого проекта. Уже сейчас, по словам Мишустина, РФ занимает третье место в мире по протяженности и первое по интенсивности использования железных дорог.

В кабмине добавили, что строительство ВСМ откроет для граждан и бизнеса дополнительные возможности, что сократит время поездок из столицы в Петербург до 2 часов.

Замгендиректора группы "Синара", производителя высокоскоростного поезда, Антон Зубихин анонсировал корректировки в дизайне и интерьере будущего вагона с учетом мнения тех, кто увидит полноразмерный макет вагона. Уже сейчас один выставлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Позже его и еще один макет представят в Твери, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.

"Мы планируем, что в производственной кооперации будет участвовать более 150 различных производителей комплектующих. <...> За счет поддержки Минпромторга мы планируем инвестировать более 40 миллиардов рублей в завод для того, чтобы создать два новых производственных комплекса, которые позволят нам серийно выпускать данную технику", – цитирует его ТАСС.

Ожидается, что предприятие в 2026 году соберет первые электропоезда, а уже в 2027 начнется их эксплуатация.

Сергей Собянин уже рассказывал о заключении концессионного соглашения о строительстве первой в России ВСМ. Соглашение сроком на 40 лет подразумевает разработку и постройку необходимой инфраструктуры, добавлял мэр Москвы. Ранее общая стоимость работ оценивалась в 1,8 триллиона рублей.

