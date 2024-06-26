Минфин: стоимость строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург составляет 1,8 трлн руб

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Общая стоимость строительных работ высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург на данный момент установлена в размере 1,8 триллиона рублей. Такое заявление сделала первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

"Есть еще операционные затраты, гораздо большие, которые осуществляются за пределами концессионного соглашения, но напрямую влияют на модель", – приводит ее слова ТАСС.

Она заявила, что для окупаемости ВСМ нужна как минимум еще одна магистраль, однако добавила, что в этом проекте самое главное – это технологии, и прежде всего, технология самого поезда.

По ее словам, Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель, которая подстрахует все риски государства и не ущемит права концессионера. Окладникова уточнила, что стоимость проезда на ВСМ будет определена в зависимости от экономических факторов за год до завершения строительства.

Ранее на ПМЭФ продемонстрировали пять проектов будущих ВСМ. Протяженность сети дороги составила 4 671 километр. Так, магистраль Москва – Санкт-Петербург протянется на 679 километров в длину, а время пути по ней займет 2 часа 15 минут. Скорость движения по магистрали будет развита до 400 километров в час.

До этого в РЖД уже показывали дизайн состава для ВСМ. По сравнению с обычными электропоездами он имеет более острую и обтекаемую переднюю часть.

Старт началу строительства ВСМ 14 марта дал Владимир Путин. Также он поручил кабмину РФ определить финансирование проекта и принять другие решения по строительству магистрали.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок, 4 из них будут на территории Москвы – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

