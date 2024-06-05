На ПМЭФ-2024 показали проекты будущих высокоскоростных магистралей

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали пять проектов будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ), сообщает РИА Новости.

"Протяженность сети ВСМ – 4 671 километр", – говорится в презентации к проектам, которые размещены на стенде Москвы.

Так, магистраль Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) протянется на 679 километров в длину, а время пути по ней займет 2 часа 15 минут, протяженность магистрали Москва – Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток") составит 1 532 километра и примерно 6,5 часа пути.

В свою очередь, ВСМ-3 "Юг" Москва – Адлер растянется на 1 540 километров, которые можно будет проехать за 7 часов 50 минут, тем временем ВСМ-5 Москва – Минск составит 715 километров с временем пути в три часа.

В презентации также уточнили, что скорость движения по ВСМ можно будет развить до 400 километров в час.

ПМЭФ начал свою работу 5 июня. Его тема в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". В программу вошло более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов.