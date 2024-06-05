ПМЭФ-2024 стартовал в Петербурге

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) официально начал свою работу в Санкт-Петербурге. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Первые мероприятия 27-го форума стартуют в 10:00. Тема ПМЭФ в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

В программу вошло более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов. Они пройдут в форматах Россия – Китай, Россия – Африка, Россия – Индия, Россия – Латинская Америка, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – ЮАР, Россия – Азербайджан и ЕАЭС – АСЕАН.

Владимир Путин примет участие в мероприятиях экономического форума с 5 по 7 июня. Он поучаствует в пленарном заседании ПМЭФ и выступит с речью 7 июня.

Каждый год мероприятие проводится под патронатом президента, собирает мировых лидеров, руководителей крупных российских и зарубежных компаний, банков, ведущих экспертов из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

В форуме примут участие представители из 136 стран мира. В общей сложности в Санкт-Петербург приехали государственные деятели и политики из более 45 государств. Освещают форум как российские, так и иностранные журналисты из 50 стран.

По городу ходят шаттлы, которые помогут гостям мероприятия мира добраться до "Экспофорума", расположенного на юге Петербурга. Всего курсируют 14 маршрутов: 10 – от рекомендованных для участников форума гостиниц, 2 – от пунктов прибытия и отправления (аэропорт Пулково и Московский вокзал). Еще по одному ходят от центра аккредитации № 1 из Outlet Village Пулково и от удаленных парковок А2, А3, А4, А5, В и В1.

Интервал движения транспорта – 20–30 минут в зависимости от маршрута. Шаттлы будут останавливаться в зоне посадки/высадки вдоль пассажа конгрессно-выставочного центра между входами E и F.

Как ранее сообщил губернатор города Александр Беглов, Санкт-Петербург всегда демонстрирует высокий уровень подготовки и проведения ПМЭФ. В этом году подготовка к форуму проведена в штатном режиме.

По его словам, в рамках подготовки к форуму было выполнено все, что намечалось на объектах городской инфраструктуры: обновление разметки, ремонт дорог, проработка маршрутов следования участников, обеспечение парковочных мест на Московском вокзале, в аэропорту Пулково и прочее.

Кроме того, чтобы снизить влияние повышенного трафика на жителей Пушкинского и Московского районов, были предусмотрены временные схемы объезда.

ПМЭФ-2024 будет проходить с 5 по 8 июня.