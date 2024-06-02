Премьер ЦАР отправился в Россию для участия в ПМЭФ

Фото: телеграм-канал "Посольство России в ЦАР"

Глава правительства ЦАР Феликс Молуа вылетел в РФ, чтобы поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. Соответствующая информация появилась в аккаунте российского посольства.

"2 июня в международном аэропорту Банги временный поверенный в делах России в ЦАР Геннадий Доминяк проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию для участия в XXVII ПМЭФ", – говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня.

До этого молдавский политик, председатель партии "Шор" Илан Шор сообщал о своем желании посетить форум.

Мероприятие пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема в 2024 году звучит как "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".