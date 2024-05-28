Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Петербургом во время ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать сдвоенные поезда "Сапсан", сообщается в телеграм-канале РЖД.

Из Москвы в Санкт-Петербург с 1 по 6 и с 8 по 10 июня можно будет добраться на сдвоенном поезде № 780, который будет отправляться в 19:30. На маршруте предусмотрены остановки на станциях "Тверь", "Бологое", "Окуловка" и "Чудово". Кроме того, в этом же направлении с 1 по 4 и с 7 по 10 июня будет ходить такой же поезд № 754. Он будет выезжать из столицы в 05:55 и следовать без остановок.

Из Санкт-Петербурга в Москву РЖД запустит сдвоенный поезд № 767, который будет ходить с 1 по 6 и с 8 по 10 июня. Состав будет покидать Петербург в 13:00 и следовать с остановками станциях "Бологое" и "Тверь". В этом направлении будет также ходить сдвоенный поезд № 777. Он будет отправляться из Петербурга с 1 по 3 и с 6 по 10 июня в 17:10 с теми же остановками.

Форум будет проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям XXVII ПМЭФ. Он подчеркнул, что Россия открыта для контактов с партнерами и готова к совместной работе над поиском решений важнейших проблем современности.