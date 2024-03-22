Молдавский политик Шор рассказал о планах принять участие в ПМЭФ

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Молдавский политик, председатель партии "Шор" Илан Шор заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Обязательно планирую поехать. Надеюсь, мы там можем установить много важных контактов, которые будут способствовать укреплению экономических отношений между Республикой Молдова и РФ", – цитирует ТАСС.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 5–8 июня.

До этого Шор рассказывал, что поставил перед собой цель отправить в отставку действующее правительство страны. Он подчеркивал, что у Кишинева нет будущего без дружбы с Москвой.