22 марта, 23:27Политика
Молдавский политик Шор рассказал о планах принять участие в ПМЭФ
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Молдавский политик, председатель партии "Шор" Илан Шор заявил, что планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Обязательно планирую поехать. Надеюсь, мы там можем установить много важных контактов, которые будут способствовать укреплению экономических отношений между Республикой Молдова и РФ", – цитирует ТАСС.
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 5–8 июня.
До этого Шор рассказывал, что поставил перед собой цель отправить в отставку действующее правительство страны. Он подчеркивал, что у Кишинева нет будущего без дружбы с Москвой.
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